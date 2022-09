Statt erst am Donnerstag wurde in Zweibrücken bereits am Mittwoch die seit Monaten gesperrte Alte Ixheimer Straße wieder für den Verkehr freigegeben. Dies bringt Änderungen mit sich, die viele Verkehrsteilnehmer vor große Probleme stellten.

In der früheren Schön-Fabrik in der Teichstraße brennt seit 30 Jahren immer Licht. Das Telemarketingunternehmen Sympatel ist dort seit 1992 konstant gewachsen.

Die Volkshochschule Zweibrücken hat Kurse von der Imkerschulung bis zum Esel-Diplom zu bieten.

Beim Parking Day am Samstag präsentieren sich mehrere Zweibrücker Parkplätze in einem völlig veränderten Gewand.

Die Wirtschafts- und Energiekrise trifft Bäckereien hart, die Produktionskosten sind deutlich angestiegen. Im „Rodalber Backhaus“ denkt Bäckermeister Holger Gravius ständig darüber nach, wo eingespart werden kann. Dabei hat er eigentlich was zu feiern.

Für Beate Schnur waren ihre 21 Jahre als Vorsitzende des Landfrauen-Kreisverbandes Südwestpfalz eine tolle Zeit, wie sie selbst sagt. Ein Interview mit der Bottenbacherin.

Im Zweibrücker Vorort Mittelbach wird die Breitensteinstraße ausgebaut, die zu Schule, Sportplatz und Kindergarten führt. Im Ort scheint man sich mit der Baustelle inzwischen zu arrangieren.

Berufspendler aus Zweibrücken legen auf ihrem Weg zur Arbeit im Schnitt 16,5 Kilometer einfache Strecke zurück. Das hat ein Bundesinstitut herausgefunden.

Schon seit Jahrzehnten schwört ein Ehepaar aus den Niederlanden auf die Südwestpfalz als Urlaubsziel – und ganz besonders auf die Kneispermühle.