Mit über 900 Impfungen an einem Tag hat das Zweibrücker Impfzentrum am Montag die Marke von 30.000 Impfungen geknackt.„Es ist nach wie vor erfreulich wie das Impfangebot in Zweibrücken angenommen wird“, erklärt der Zweibrücker Impf-Koordinator Matthias Freyler. „Wir befinden uns gerade mitten in der Zweit-Impfungswelle für den Impfstoff von Biontech, deshalb stocken aktuell die Vergaben von Erstimpfungen etwas, aber das wird sich schon in wenigen Tagen wieder ändern“, so Freyler.