Von Patrick Göbel

Das vom EU-Parlament beschlossene Verbrennermotoren-Aus zog kriminelle Kreise: Von Dienstag auf Mittwoch, also in der Nacht nach dem Beschluss, besprühten Unbekannte in Saarbrücken drei Tesla-E-Autos mit Goldlack und dem Schriftzug „Rich“ (zu deutsch: „Reichtum“). Die E-Autos waren im Bereich Uhlandstraße/Am Staden geparkt. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf schätzungsweise 30.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Saarbrücker Polizei unter der Telefonnummer 0681 9321233 zu melden.