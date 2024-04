Innerhalb von 24 Stunden hat es erneut in Homburg gebrannt. Im größten Stadtteil Erbach hat vermutlich angebranntes Essen für das Feuer gesorgt. Ein 29-Jähriger ist mit einer Rauchvergiftung in die Uniklinik eingeliefert worden.

In der Erbacher Steinbachstraße 76 ist am Dienstagabend ein Feuer ausgebrochen. Die betroffene Dachgeschosswohnung sei laut einem Sprecher der Polizei Homburg zumindest für die nächsten 24 Stunden wegen des Rauchs und des Rußniederschlags unbewohnbar. Die anderen Wohnungen seien von dem Brand nicht betroffen. Für rund eine Stunde war die Steinbachstraße gesperrt.

Der Notruf kam gegen 22.45 Uhr rein, teilt der Polizeisprecher der RHEINPFALZ auf Nachfrage mit. 33 Feuerwehrleute aus den Löschbezirken Homburg-Mitte und Homburg-Jägersburg rückten aus, konnten den Brand laut Feuerwehrsprecher aber schnell unter Kontrolle bringen. Der 29 Jahre alte Bewohner der Dachgeschosswohnung habe Rauch eingeatmet und wurde mit einer Rauchvergiftung in die Homburger Uniklinik gebracht.

Hausbewohner schon im Freien

Die anderen Hausbewohner hatten sich schon, bevor Polizei und Feuerwehr eintrafen, vor das Haus gerettet. Die Feuerwehr, ausgestattet mit Atemschutzgeräten, löschte die verbliebenen Glutnester in der verqualmten Wohnung ab und setzte auch eine Wärmebildkamera ein, um die Wohnung auf hohe Temperaturen zu kontrollieren. Während des Einsatzes hatten zwei Sicherheitstrupps vor der Eingangstür bereitgestanden, um im Notfall sofort eingreifen zu können. Gegen 23.45 Uhr sei der Einsatz beendet gewesen.

Durch den Brand sei, schätzt der Polizeisprecher, ein Sachschaden in Höhe von zwischen 8000 und 10.000 Euro entstanden. „Die Sache wird jetzt dem Kriminaldienst weitergegeben“, berichtet der Sprecher. Dieser werde noch offene Fragen klären. Das sei die übliche Vorgehensweise bei einem Brandgeschehen. Der Verdacht einer Brandstiftung liege nicht vor. Es wird laut Feuerwehr vermutet, dass angebranntes Essen auf dem Herd die Ursache für das Feuer war.

Zwei Brände innerhalb von 24 Stunden

Innerhalb von 24 Stunden ist es zu zwei Bränden in Homburg gekommen. Bereits am Montagabend hat es in der Talstraße 53, wo sich rund 50 Wohnungen, die Pizzeria Mondo di Pizza, der Asialaden Asia Wok und eine Zahnarztpraxis befinden, gebrannt. 32 Personen mussten evakuiert werden. Die direkt in der Innenstadt gelegene Talstraße war für rund eine Stunde gesperrt gewesen. Zwei Brände an zwei Tagen in einer Stadt – bricht in Zweibrückens Nachbarstadt in letzter Zeit oft ein Feuer aus? Der Polizeisprecher gibt Entwarnung. „Grundsätzlich ist keine Häufung festzustellen“, sagt er. Zudem stünden die beiden Brände auch nicht miteinander in Verbindung.