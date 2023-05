In Einöd ist eine Bombe erfolgreich entschärft worden. Der 250 Kilo schwere Brummer aus dem Zweiten Weltkrieg wurde zuvor per Zufall auf einem Acker in Einöd gefunden.

Von Patrick Göbel

Nachdem durch einen Zufall in den letzten Tagen eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg auf einem Acker in Einöd gefunden wurde, war die Entschärfung für Freitagmorgen angesetzt worden. Um 9 Uhr begannen Mitarbeiter der Ortspolizei, der Feuerwehr, der Vollzugspolizei und des Kampfmittelbeseitigungsdienstes der Landespolizei, die 250 Kilo schwere Bombe freizulegen. Um 9.30 Uhr begann die eigentliche Entschärfung. Weil alles reibungslos lief, war die Entschärfung schon nach einer halben Stunde beendet. Anschließend wurde die Bombe verladen.

Die Einsatzleitung übernahm Simone Müller-Orschekowski von der Ortspolizeibehörde. Die Feuerwehr mit Wehrführer Peter Nashan war gemeinsam mit dem Ordnungsdienst für die Sicherungsposten und Sperrungen zuständig. Die stellten sicher, dass sich dem Gebiet niemand nähern konnte. Auch eine Feuerwehrdrohne wurde für die Luftüberwachung eingesetzt.

Während die Bombe entschärft wurde, seien Homburgs Bürgermeister Michael Forster und der Beigeordnete Manfred Rippel in ständigem Kontakt zu den Einsatzkräften geblieben. Sie zeigten sich erleichtert, dass niemand zu Schaden kam. Im Vorfeld habe man sich bewusst dagegen entschieden, die Öffentlichkeit zu informieren: „Es bestand zu keiner Zeit eine Gefahr für die Bevölkerung, der Bereich wurde nach dem Fund abgesichert und es mussten auch keine Evakuierungen erfolgen, da sich der Fundort weit genug von bewohntem und bewirtschaftetem Land befand“, so die Stadtspitze.