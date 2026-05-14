Statt Theaterstück eine abwechslungsreiche Show: 160 Gäste feiern in Althornbach 25 Jahre Storcheschnäbbel – und unterstützen eine Mitstreiterin.

Mit einem bunten Abend aus Comedy, Tanz, Musik und Kabarett hat die Theatergruppe Althornbacher Storcheschnäbbel am Freitag vergangener Woche im Bürgerhaus ihr 25-jähriges Bestehen gefeiert – und zugleich Geld für den guten Zweck gesammelt. Rund 160 Besucher kamen; für sie und die Hauptperson des Abends, Nicole Feix, war der rote Teppich ausgerollt. Feix gehört seit Jahren zur Gruppe und musste im vergangenen Jahr nach einer Blutvergiftung einen Unterschenkel amputieren lassen. Die Theatergruppe um Gründerin Petra Utzinger widmete ihr den Abend und die Einnahmen.

Utzinger war kurz anwesend, konnte aus gesundheitlichen Gründen aber nicht wie geplant moderieren. Diese Aufgabe übernahmen die übrigen Mitglieder. Sie führten durch das abwechslungsreiche Programm und erzählten zwischendurch launig von Entstehung und Entwicklung der Althornbacher Storcheschnäbbel.

Für die Besucher war der rote Teppich ausgerollt. Foto: Mario Moschel

Die Showtanzgruppe aus Hornbach präsentierte Tänze zum Thema „König der Löwen“, Bauer Sepp brachte das Publikum mit Sprüchen und Witzen zum Lachen. Aus der Region traten die Fastnachter „de Härtschd“ alias Oliver Betzer aus dem Dahner Tal sowie KVZ-Präsidentin Heike Förch als Putzfrau Frau Allerschennscht auf. Für Stimmung sorgten auch die Glitterqueens, zwei Damen des befreundeten saarländischen Theatervereins Thalia Ludweiler.

Vor Beginn und in den Pausen versorgten 35 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer die Gäste. Im Hof stand ein eigens aufgebautes Partyzelt des Theatervereins, in dem die Zuschauer in den Pausen und nach der Veranstaltung essen, trinken und sich austauschen konnten.

Heike Förch vom KVZ trat als Putzfrau Frau Allerschennscht. In der Bildmitte im Rollstuhl sitzt Nicole Feix, für die die Storcheschnäbbel den Benefizabend organisiert hatten. Foto: Mario Moschel

Ursprünglich war nur eine Jubiläumsveranstaltung geplant, nachdem die Aufführung des Stückes „Kaufhaus in Trouble“ im November 2025 bereits krankheitsbedingt abgesagt werden musste und es auch in diesem Jahr voraussichtlich kein Theaterstück der Storcheschnäbbel geben wird. Nach dem Schicksalsschlag für die 37-jährige Nicole Feix entschied die Gruppe jedoch, die Einnahmen zu spenden. Diese müsse ihr Leben nun komplett neu organisieren, erläuterte Moderatorin Manuela Kipp auf der Bühne.

Mit großem Engagement hatten die Storcheschnäbbel im Foyer eine umfangreiche Fotoausstellung zusammengestellt. Sie zeigte 25 Jahre Proben und Aufführungen und erinnerte an frühere Mitstreiterinnen und Mitstreiter. Auch Drehbücher und Texte hingen an den Wänden, sodass besonders eingefleischte Fans auf Zeitreise gehen konnten.

Die Fotoausstellung im Foyer zeigte 25 Jahre Proben und Aufführungen und erinnerte an frühere Mitstreiterinnen und Mitstreiter. Foto: Mario Moschel

Laut Kipp saßen im Publikum sehr treue Besucherinnen und Besucher, die seit der Premiere „Traue keinem Opa“ vor 25 Jahren keine Aufführung verpasst haben. Damals startete die Gruppe noch unter dem Dach des Kulturfördervereins Althornbach, heute ist sie ein eigener Verein.