Er wurde 2001 unter mehr als 130 Bewerbern ausgewählt: 25 Jahre später arbeitet Torsten Mayer immer noch im Zweibrücker Fashion Outlet. Ein Urgestein erzählt von den Anfängen.

Das Zweibrücker Fashion Outlet hat am Samstag, 14. März, sein 25-jähriges Bestehen gefeiert. Bei dieser Feierstunde ehrte das Center 17 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die seit der Eröffnung im März 2001 dort beschäftigt sind. Als Ehrengast war Model und Stilikone Sylvie Meis eingeladen. Sie ließ die modische Entwicklung der vergangenen 25 Jahre Revue passieren. Gemeinsam mit Center-Direktor Uli Nölkensmeier schnitt sie vor zahlreichen Schaulustigen die Geburtstagstorte an.

Zu den Geehrten gehörte auch Torsten Mayer aus Höheinöd, ein Mann der ersten Stunde. An seinen ersten Arbeitstag im Outlet kann er sich heute nicht mehr genau erinnern – umso besser jedoch an die drei Vorstellungsgespräche, die er zuvor zu absolvieren hatte. Diese fanden damals im Air-City-Gebäude statt, das zu jener Zeit als einziges Haus auf dem noch unbebauten Gelände stand und später abgerissen wurde. Es stand etwa an der Stelle, an der sich heute der Nike-Store befindet. Zuvor hatte Mayer zehn Jahre lang in der Zentrale eines Schuhdiscounters gearbeitet, der im Jahr 2000 verkauft wurde. „Nach der Unterschrift unter den Aufhebungsvertrag und dem Erhalt meiner Abfindung bin ich direkt über Detroit nach Kalifornien geflogen“, erinnert sich der heute 55-Jährige.

Zurück aus den USA für den maßgeschneiderten Job

In Camarillo bei Los Angeles habe er sich ein Outlet-Center angeschaut und einige Tage dort verbracht: „Eigentlich wollte ich gar nicht mehr nach Deutschland zurück.“ Doch ein Anruf seines Vaters sollte seinem Lebenslauf eine neue Richtung geben: In Zweibrücken werde in Kürze ein Outlet-Center eröffnet. „Das wäre doch ein maßgeschneiderter Job für dich“, hört er noch seinen Vater sagen. Nach seinem vierwöchigen USA-Trip kehrte Mayer zurück und erhielt schließlich unter 135 Bewerbern die Stelle. Besonders das Geschäftsmodell habe ihn überzeugt: die Weitervermarktung von Überproduktionen und Vorsaison-Markenware. „Außerdem konnte ich mir damals schon richtig gut vorstellen, wie die Outletstrategie zu einer neu hinzukommenden Verkaufsschiene im Handel wird.“

Heute ist Mayer als „Senior Operations Manager“ für die Planung, Steuerung und Optimierung der täglichen Abläufe verantwortlich. Dazu gehören unter anderem die Strom- und Wasserversorgung, die Abfallentsorgung, der Sicherheitsdienst, die Pflege der Grünanlagen, die Parkplätze sowie sämtliche technischen Anlagen. Mit den Kunden komme er dabei nur selten in direkten Kontakt.

Als der Elefant durch das Outlet marschierte

Optisch habe sich das Outlet-Center im Laufe der Jahre deutlich verändert, berichtet Mayer. In den Anfangsjahren sei die Ausstattung der Mall noch vergleichsweise schlicht gewesen. Schritt für Schritt habe man die Aufenthaltsqualität verbessert – etwa durch komfortable Sitzbereiche, Ruhezonen und mehr Begrünung mit Blumenbeeten. Zudem sei das Center heute deutlich größer als zur Eröffnung.

Besonders in Erinnerung geblieben seien ihm die Einweihungsfeiern der neu hinzugekommenen Bauabschnitte. Ein Erlebnis jedoch sticht für Mayer bis heute heraus: der Besuch eines Zirkuselefanten, der eines Morgens durch die Passage geführt wurde. Der Job macht Torsten Mayer auch nach einem Vierteljahrhundert nach wie vor Spaß. „Wir sind hier kontinuierlich auf dem Weg, mit leichter Steigung nach oben. Wir wissen, was wir machen – es funktioniert.“