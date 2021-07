Seit Mittwoch, 28. Juli, wird der 25-jährige Gabriel A. aus Saarbrücken vermisst. Laut Polizei wurde er zuletzt am Abend im Saarbrücker Stadtbezirk Rodenhof gesehen. Gabriel A. ist etwa 1,70 Meter groß und schlank mit kurzem, dunklem Haar. Am Mittwochabend hatte er eine schwarze Jogginghose mit weißen Streifen getragen, einen dunkelblauen Kapuzenpullover und schwarze Turnschuhe. Die Polizei mag nicht ausschließen, dass sich der Vermisste in einer hilflosen Lage befindet. Hinweise zum Aufenthalt des Mannes nehmen die Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt unter Telefon 0681/9321-230 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.