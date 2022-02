Mit zwölf Gruppen und rund 25 Fahrzeugen fuhr am Sonntagnachmittag die „Närrische Rundfahrt“, zu der die Zweibrücker Fastnachtsfreunde eingeladen hatten, durch Zweibrücken, einige Stadtteile und Contwig.

Einsatzfahrzeuge von Feuerwehr und THW waren genauso dabei wie die Tollität des Carnevalsvereins Donsieders, mehrere Anhänger mit Fastnachtsmottos und auch vier Fahrzeuge des Einöder Fastnachtsvereins Fidelia mit ukrainischen Fahnen und Friedensaufrufen. Nach der Aufstellung auf dem Ernstweiler Kerweplatz fuhr die Kolonne begleitet von Polizei und Ordnungsamt durch Ernstweiler, Bubenhausen, Mittelbach, Hengstbach, Rimschweiler, Ixheim, Niederauerbach und Contwig. Zwischenfälle gab es keine.

Größere Zuschauergruppen gab es auf dem Großteil der Strecke bei schönstem Sonnenschein kaum, es standen immer nur einzelne Familien oder Kleingruppen am Straßenrand. So war es auch von den Veranstaltern aus Coronagründen gewollt. Wenige Teilnehmer hatten ihre Teilnahme kurzfristig aufgrund der politischen Situation in der Ukraine abgesagt. Auch die Veranstalter überlegten und diskutierten im Vorfeld eine Absage, entschieden sich dann aber doch für die Durchführung.