Ein Schaden von 25.000 Euro entstand bei einem Unfall an der Ampelkreuzung am Ende der Fruchtmarktstraße am Sonntag kurz vor Mittag.

Laut Polizei kam ein 18-jähriger Skoda-Fahrer von der Lützelstraße und wollte nach links in die Bubenhauser Straße – Richtung Ixheim, Autobahn und Bubenhausen – abbiegen. Dabei missachtete er den Vorrang eines entgegenkommenden 50-jährigen Audi-Fahrers, der von der Kaiserstraße kam und geradeaus in die Lützelstraße weiterfahren wollte. Beim Zusammenstoß der Fahrzeuge verletzte sich der 18-Jährige leicht am Arm. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden – 10.000 Euro am Skoda und 15.000 Euro am Euro. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Das teilte die Zweibrücker Polizei mit.