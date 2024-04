Bereits am Donnerstagmorgen fiel der Polizei in der Oselbachstraße ein 24-jähriger Autofahrer auf, der 13 Stundenkilometer zu schnell fuhr. Bei der Kontrolle fiel den Beamten auf, dass der junge Mann wohl vorher Betäubungsmittel konsumiert hatte. Ein Drogentest ergab eine Kombination aus Cannabis und Amphetamin. Dem 24-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und er musste eine Blutprobe abgeben, so die Polizei.