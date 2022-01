In der Nacht zum 31. Dezember bekam die Polizei gegen 3.20 Uhr den Hinweis, dass in der Messerschmittstraße in Ernstweiler ein 24-Jähriger betrunken durch die Straßen fährt. Der junge Mann wurde vor seinem Anwesen angetroffen, neben seinem Fahrzeug stehend. Bei ihm wurden deutliche Anzeichen auf Alkoholkonsum festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab 1,2 Promille. Der Mann wurde zur Entnahme einer Blutprobe zur Dienststelle gebracht. Der Fahrzeugschlüssel sowie der Führerschein des Beschuldigten werden sichergestellt. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren. Das teilt die Polizei mit.