Am 2. Juni rollt der Ball im Westpfalzstadion: In sechs Gruppen streiten sich die Teams in bunten Trikots um den WM-Pokal. Da kann auch ein Außenseiter das Rennen machen.

Na, schon aufgeregt wegen der Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko? In fünf Wochen geht’s schon los, am 11. Juni mit dem Eröffnungsspiel Mexiko gegen Südafrika. Neun Tage zuvor, am 2. Juni, spielen die Grundschüler der Region im Zweibrücker Westpfalzstadion wieder Orakel und ermitteln den künftigen Weltmeister schon bei ihrer Mini-WM.

2022 im Winter gab’s keine Mini-WM, jetzt wieder

Christina Rauch, die für den Sport zuständige städtische Beigeordnete, freut sich riesig auf die Mini-WM, wie sie bei der Gruppenauslosung am Mittwochabend im großen Ratssaal sagt. Nicht nur, weil auch zahlreiche Schulen aus der Region wie Vinningen, Thaleischweiler oder aus dem angrenzenden Saarland (Homburg-Bruchhof) mitmachen. Sondern auch, weil zuletzt im Jahr 2022 gar keine Mini-WM ausgetragen wurde. Da fand die „echte“ Weltmeisterschaft im Winter in Katar statt. Und eine Mini-WM im November, Dezember in der Halle war weder organisatorisch zu stemmen noch wegen gerade wieder steigender Corona-Zahlen möglich.

Diesen WM-Pokal gibt’s für den Sieger der Mini-Weltmeisterschaft der Grundschüler am 2. Juni im Zweibrücker Westpfalzstadion. Foto: Matthias Müller

Diesmal geht es wieder, wenn auch in abgespeckter Form. Denn Schulteams für 48 Länder wie bei der großen WM sind nicht zusammen zu bekommen. Daher wird in sechs Gruppen zu je vier Schulteams gespielt. Den Schulen wurden am Mittwoch die jeweiligen Länder zugelost. Im Rathaus bekamen die neun anwesenden Lehrer der Schulen nach der Auslosung die Pakete mit den Buntstiften und den mit den Länderflaggen zu bemalenden RHEINPFALZ-Trikots. Übrigens: Bei der letzten Mini-WM 2018 waren am Ende die Spanier der Niederauerbacher Hilgardschule die besten Kicker. Jetzt muss nur noch das Wetter am 2. Juni passen.

Gruppeneinteilung

Gruppe A: Usbekistan (Grundschule (GS) Rieschweiler), Frankreich (GS Maßweiler), Mexiko (Hilgardschule I), Südafrika (GS Kirrberg)

Gruppe B: Portugal (Konrad-Adenauer-Schule Vinningen), Ghana (GS Breitwiesen I), Schweiz (GS Contwig I), Kanada (GS Sonnenfeld)

Gruppe C: Kap Verde (GS Sechsmorgen), Belgien (GS Rimschweiler), Brasilien (GS Bruchhof), Marokko (GS Mittelbach)

Gruppe D: Argentinien (GS Breitwiesen II), Norwegen (Thomas-Mann-GS), USA (GS Hornbach), Australien (GS Contwig II)

Gruppe E: England (GS Thaleischweiler-Fröschen), Curacao (Pestalozzi-GS), Deutschland (Albert-Schweitzer-GS), Ägypten (Hilgardschule II)