Die Planungen für das 59. internationale ADAC-Grasbahnrennen auf der Zweibrücker Rennwiese laufen auf Hochtouren. Rennleiter Andreas Rauch vom MSC Zweibrücken hat die Fahrerfelder für den 23. Juli fast schon komplett.

Gleich vier aktuelle Teilnehmer an der diesjährigen Langbahn-Weltmeisterschaft werden in der Rosenstadt an den Start gehen. Neben den beiden Deutschen Stephan „Catman“ Katt und