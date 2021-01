Nicht schlecht staunten am Montagmorgen Zweibrücker Polizisten, als ihnen gegen 9.45 Uhr am unteren Hornbachstaden ein silberfarbener Mazda auffiel, der hinten links erheblich beschädigt war und auf der Felge dahin rollte. Die Funkstreifenbesatzung überprüfte daraufhin die 23-jährige Frau am Lenker und stellte dabei fest, dass der Wagen gar nicht zugelassen und versichert war. Einen Führerschein konnte die junge Frau auch nicht vorweisen, weil sie diesen erst vor Kurzem wegen eines Fahrverbots an die Bußgeldstelle gesandt hatte. Erste Ermittlungen ergaben Folgendes: Die Frau könnte mit dem Pkw auf der Autobahn 6 – etwa 500 Meter vor dem Autobahnkreuz Neunkirchen in Fahrtrichtung Saarbrücken – das tragende Gerüst des hinteren linken Reifens, die sogenannte Karkasse, verloren haben. Denn an dieser Stelle wurden Reifenreste gefunden. Ob es bei dem Vorfall auf der A 6 auch zu einem Unfall gekommen war, konnte die Polizei bisher noch nicht klären. Gegen die Frau wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Fahrens ohne Versicherungsschutz eingeleitet. Eine Anzeige wegen Verdachts des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle wurde aufgrund des Schadensbildes an ihrem Fahrzeug ebenfalls erstattet. Ob bei dem Vorfall, der zum Schaden an ihrem Pkw geführt hatte, ein anderer Autofahrer geschädigt wurde oder ein Schaden an einer Leitplanke entstand, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.