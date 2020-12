Groß war die Aufregung, als Anwohner der 22er Straße verspätet erfuhren, dass in deren Straße Kabel und Leitungen verlegt werden. Zwar ist die Straße derzeit für die Durchfahrt zur Oselbachstraße immer noch gesperrt. Ein Ende ist aber in Sicht.

Unser Leser Peter Krug hatte sich darüber geärgert, als er zu spät von einer Vollsperrung der 22er Straße wegen Bauarbeiten erfuhr. Hierzu musste sie für den Durchgangsverkehr voll gesperrt werden. Mittlerweile stehen die Arbeiten kurz vor dem Abschluss. Das ehemalige evangelische Krankenhaus kann man von der Steinhauser Straße problemlos anfahren. In Höhe des Elsa-Brandström-Hauses des Deutschen Roten Kreuzes ist aber Schluss. Derzeit wird die Straße hier bis in Richtung Bundeswehrdienstleistungszentrum asphaltiert. Ab dort ist sie auch frei befahrbar – nur durchfahren kann man nicht.

Wie in Erfahrung zu bringen war, wurden die neuen Leitungen in der 22er Straße abschnittsweise verlegt. Anwohner waren folglich nur für eine gewisse Zeit von Sperrungen betroffen. Derzeit weisen Umleitungsschilder an der Kreuzung Landauer Straße, Steinhauser Straße auf die Baustelle hin, die – wie geplant – noch vor Weihnachten der Vergangenheit angehören wird.