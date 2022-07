Im Oktober wird nicht nur die Ernstweiler Kerb, sondern auch das Jubiläum „220 Jahre Ernstweiler Kerb“ gefeiert. Aus diesem Anlass laden die Ernstweilerer Straußbuben und Straußmädchen für Sonntag, 7. August, ab 10 Uhr zum Gesprächstermin „Kerwe-Tradition in Ernstweiler“ ein. Den ganzen Tag über sind Ernstweilerer in die „Festlicht Eventlocation Ernstweiler Hof“ eingeladen. Geplant sind Gespräche über Kerbetraditionen und lustige Anekdoten. Wer Zeitungsberichte, Bilder und Schriftstücke aus vergangenen Jahren hat, soll sie mitbringen. Es werden Kameras und Scanner zur Verfügung stehen, so dass die mitgebrachten Stücke direkt vor Ort erfasst werden können und so gebündelt in digitaler Form zur Verfügung stehen. Ebenfalls erhoffen sich die Organisatoren, die „ewige Tabelle“ der Straußbuben noch etwas ergänzen zu können. Wer an dem Tag verhindert oder nicht so mobil ist und trotzdem gerne etwas zu der Sammlung beitragen möchte, kann sich per E-Mail (ernstweiler-straussbuben@gmx.de) oder per Post (Patrick Stahl, Heinkelstraße 24, 66482 Zweibrücken) an die Straußbuben wenden. Das teilt Simon Nikolaus, Sprecher der Straußbuben und -mädchen Ernstweiler, mit.