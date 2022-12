Flächendeckend soll das Stadtgebiet mit Warnsirenen bestückt werden. Doch wenn damit nicht noch dieses Jahr eine Firma beauftragt wird, bleibt Zweibrücken allein auf den Kosten von 765.000 Euro sitzen.

Würde der Auftrag erst nach dem Jahreswechsel vergeben, verfiele die finanzielle Förderung des Sirenenprojekts durch das Land – ein Zuschuss von immerhin gut 82.000 Euro, wie Rudolf Hartmann vom Bauamt vergangene Woche vor dem Bauausschuss erläuterte. Geplant ist die Ausstattung des Zweibrücker Stadtgebiets mit Alarmsirenen. Diese sollen an 22 Standorten installiert werden. An einigen davon, so Hartmann, würden Masten mit jeweils bis zu zwölf aufmontierten Einzelsirenen aufgerichtet.

„Vor einiger Zeit wäre das noch für 430.000 Euro zu haben gewesen“, schilderte Oberbürgermeister Marold Wosnitza, dass es jahrzehntelang kaum Nachfrage nach dieser traditionellen Warnmethode gegeben habe. Seit der Ahrtal-Flutkatastrophe vom Sommer 2021 habe sich das schlagartig geändert: „Inzwischen gibt es einen Boom. Die Sirenen-Hersteller haben daraufhin ihre Preise in einem Umfang erhöht, wie er vor einem Jahr nicht vorstellbar gewesen wäre.“

Entscheidung noch im Dezember

Sirenen würden auch deshalb vermehrt gekauft, weil Bund und Land die Anschaffung mit Förderprogrammen unterstützt. Nach Rudolf Hartmanns Worten hat die rheinland-pfälzische Aufsichtsbehörde ADD der Stadt Zweibrücken Fördermittel in Höhe von 82.450 Euro zugesagt – für den Ankauf von sechs Dach- und einer Mastsirene. „Dieses Geld fließt aber nur, wenn der Auftrag zur Installation noch 2022 erteilt wird.“ Drei Firmen hätten im Rathaus ihre Angebote zum Aufbau der 22 Sirenenstandorte vorgelegt: Zwei davon hätten dies für etwa 900.000 Euro übernommen; den Zuschlag soll nun ein Unternehmen erhalten, das 765.000 Euro dafür haben möchte. Der Stadtrat muss in seiner Dezembersitzung am Mittwoch entscheiden, ob der Auftrag erteilt wird. Rudolf Hartmann hält es für möglich, dass die ADD auf ihre bisherige Förderzusage demnächst noch ein Scherflein obendrauf legt. Sicher sei dies allerdings nicht.

„Schade, dass das Sirenenthema in Zweibrücken jahrelang nicht ernst genug genommen wurde“, sagte Thorsten Gries (SPD) im Bauausschuss: „Jetzt kostet das uns richtig Geld.“ Harald Benoit (AfD) und Kurt Dettweiler (Freie Wähler) kritisierten die Förderpolitik der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD), die ihrer Meinung nach die Konsequenzen aus der Ahrtalflut einseitig auf die Kommunen abwälze. Oberbürgermeister Marold Wosnitza erklärte, er wolle das Thema im Januar bei einem Gespräch mit dem neuen Mainzer Innenminister Michael Ebling aufs Tapet bringen.