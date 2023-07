Von Patrick Göbel

In der Nacht von Samstag auf Sonntag nahm die Polizei einen 22-Jährigen in Ottweiler fest, der wenige Minuten zuvor in einen Imbiss eingebrochen war. Er schlug die Scheibe ein, kletterte rein und stahl einen Geldbeutel mit 100 Euro. Beim Verlassen verletzte er sich und wurde von einem Zeugen beobachtet, der die Polizei rief. Der Mann soll ohne festen Wohnsitz und polizeibekannt sein. Über das weitere Verfahren entscheidet die Staatsanwaltschaft.