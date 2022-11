Die über 100 ehrenamtlichen Helfer, die zwischen Februar und April bei der Krötenwanderung in der Südwestpfalz im Einsatz waren, haben fast 22.000 Tiere gerettet.

An 13 Straßen in der Südwestpfalz wurden fast zwölf Kilometer Schutzzäune errichtet, die die Amphibien am Überqueren der Straße hindern. Entlang der Zäune fallen die Erdkröten, Frösche, Molche und Salamander in eingegrabene Eimer, und Ehrenamtliche sammeln sie ein und bringen sie sicher über die Straße. Die Anzahl der geretteten Tiere melden sie der Kreisverwaltung. Dieses Jahr wurden fast 22.000 Amphibien aufgelesen.

„Ohne diese Schutzmaßnahme würden die Populationen der Amphibien stark einbrechen und mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit in kurzer Zeit auch ganz verschwinden“, erläutert Raphael Philipp von der Unteren Naturschutzbehörde der Kreisverwaltung. „Schon bei geringem Verkehrsaufkommen treten regelmäßig gravierende Verlustraten in den Populationen auf. Bei höheren Verkehrsdichten haben die Tiere praktisch keine Überlebenschance mehr“, sagt er. An manchen Straßen gilt während der Krötenwanderung auch eine Geschwindigkeitsbegrenzung. Denn auch wenn die Tiere nicht überfahren werden, erleiden sie häufig tödliche, innere Verletzungen durch den hohen Luftdruck, den ein schnell fahrendes Auto erzeugt. „Ohne das große, andauernde Engagement der vielen Ehrenamtlichen wäre diese tolle und wichtige Aktion nicht realisierbar!“, dankt Philipp den Helfern.