Der Ausbau des Sirenen-Netzes in Zweibrücken neigt sich dem Ende zu. Dieser Tage sind 21 der 22 neuen Sirenen montiert. Eine braucht noch etwas Zeit.

Die 22 neuen Sirenen sollen vor möglichen Gefahren warnen, 21 neue Anlagen sind montiert: 14 im Stadtgebiet und je eine in Mörsbach, Oberauerbach, Wattweiler, Mittelbach, Hengstbach, Rimschweiler und am Flugplatz. Lediglich die Sirene in der Junkersstraße wird laut Rathaussprecher Jens John noch etwas auf sich warten lassen. Dort fehlt noch das nötige Dacheindeckmaterial.

Die 22 Sirenen kosten 765.000 Euro plus 50.000 Euro Planungskosten. Bund und Land steuern 148.000 Euro über das sogenannte Sirenenförderprogramm bei. Den Großteil der Kosten muss die Stadt somit aus eigener Tasche bezahlen. Die neuen Sirenen entsprechen laut John dem aktuellen Stand der Technik. Außer einem klassischen Alarmton können sie auch Sprach-Durchsagen abspielen.

Info

Die Standorte der neuen Sirenen: Feuerwache, Grundschule Albert-Schweitzer, Grundschule Breitwiesen, Hilgard-Schule, Rathaus, Canadaschule, Wohnhaus Langentalstraße, Grundschule Rimschweiler, Wohnhaus Brückenstraße, Thomas-Mann-Schule, Hofenfels-Gymnasium, Wasserturm, Wohnhaus Webenheimer Straße, Wohnhaus Junkerstraße, Musikschule, Grundschule Sechsmorgen, Hochschule, Dorfgemeinschaftshaus Mittelbach, Oberauerbach, Hengstbach, Wattweiler und Mörsbach.