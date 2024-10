Im Sommer sei ein 21-jähriger Saarbrücker nahe einer Bahn-Haltestelle in Güdingen von mehreren Personen abgepasst und in ein Fahrzeug gezerrt worden. Die Männer hätten den 21-Jährigen angegriffen, ihn erpresst. Dadurch hätten sie sich Zugang zum Krypto-Konto des Mannes verschafft. Eineinhalb Stunden sei der 21-Jährige in den Fängen der mutmaßlichen Täter gewesen, nach seiner Freilassung verständigte er die Polizei, die Kriminellen seien zwischenzeitlich in Richtung Frankreich geflohen. Die Polizei habe nun fünf junge Männer im Alter zwischen 21 und 24 Jahren verhaften können, die Saarbrücker Staatsanwaltschaft wirft ihnen Körperverletzung und Menschenraub vor. Einer der jungen Männer soll bei dem Fall als „Tippgeber“ fungiert haben. Das Opfer habe er aus einer Whatsapp-Gruppe gekannt. Das mutmaßliche Opfer soll im Fahrzeug bedroht und geschlagen worden sein. Dadurch seien die Entführer an die Zugangsdaten zum Krypto-Konto gekommen. Sie sollen 150.000 Euro auf ihre Konten überwiesen haben. Die Tat passierte in der Nacht nach dem EM-Eröffnungsspiel.