Im Jahr 2021 wird es auf dem Freigelände am Homburger Forum definitiv keinen Floh- und Antiquitätenmarkt mehr geben. Dies sagte Rathaussprecher Jürgen Kruthoff am 9. September. Um den beliebten Homburger Flohmarkt zu veranstalten, wäre aus Coronagründen eine aufwendige Umzäunung des Areals fällig. Außerdem hätte man stets die jeweils aktuelle Anzahl an versammelten Personen erfassen müssen. Dieser Aufwand – verbunden mit einer vor Ort zulässigen Maximalzahl von höchstens 500 Menschen – habe die Homburger Kulturgesellschaft zum Verzicht auf die Flohmärkte in diesem Jahr bewogen. In normalen Zeiten werde die Zahl 500 mitunter allein schon von den anwesenden Händlern erreicht. Auf dem Flohmarktgelände befindet sich derzeit das kommunale Homburger Corona-Testzentrum.