Von Patrick Göbel

Da wollte wohl jemand auf einen Feldweg: Ein Unbekannter drückte eine Schranke in der Nähe des Friedhofs in Webenheim gewaltsam auf; sie brach aus der Aufhängung. Dadurch verursachte der Täter einen Schaden in Höhe von rund 2000 Euro, berichtet die Polizei. Die Schranke verhindert, dass Autos in einen Feldweg als Verlängerung der Wattweilerstraße fahren können. Die Sachbeschädigung sei wahrscheinlich zwischen Sonntag ab 19.45 Uhr und Montag bis etwa 14 Uhr passiert, schätzt die Polizei. Zeugen, die etwas von dem Vorfall mitbekommen haben, werden gebeten, sich bei der Homburger Polizei unter der Telefonnummer 06841 1060 zu melden.