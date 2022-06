[Aktualisiert:11.50 Uhr] Tragischer Unfall am Feiertag: Ein 20-Jähriger ist nach einem Badeunfall im Zweibrücker Hallenbad am Donnerstagabend verstorben. Wiederbelebungsmaßnahmen am Rand des Schwimmerbeckens scheiterten. Die Todesursache ist unklar, es ist durchaus möglich, dass der Körper des 20-Jährigen obduziert wird. Darüber entscheidet jedoch die Staatsanwaltschaft. Wie die Polizei Pirmasens berichtet, sei der 20-Jährige mehrfach vom Einmeterbrett gesprungen, beim Versuch das Becken am Rand zu verlassen, sei er jedoch später nach hinten abgesunken und untergegangen. Innerhalb kürzester Zeit sei er vom Bademeister geborgen und am Beckenrand reanimiert worden. Wenige Stunden später verstarb der 20-Jährige laut Polizei im Krankenhaus. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.