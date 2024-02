Eine 20-Jährige ist einer Autofahrerin aufgefahren, die an einem Zebrastreifen in Einöd angehalten hatte, um einen Fußgänger vorbeizulassen. Verletzt wurde bei dem Unfall am Samstag niemand, jedoch hat die Polizei bei der Unfallaufnahme festgestellt, dass die 20-Jährige keinen Führerschein hat. Die Polizei hat ein Strafverfahren gegen sie eingeleitet.