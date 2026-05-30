In Bechhofen lagen schon mehrere Angebote für PV-Anlagen auf dem Tisch. Der Bürgermeister verweist auf fehlende Referenzen und zweifelt am Nutzen.

Seit 2023 beschäftigt sich der Bechhofer Rat mit dem Thema Freiflächenphotovoltaik (PV). Zuvor ließ die Verbandsgemeindeverwaltung eine Potentialanalyse durchführen. Zwar hatten sich die Räte Ende 2023 grundsätzlich dafür ausgesprochen, PV-Flächen auszuweisen. Fünf Unternehmen stellten sich ihnen auch vor. Jedoch konnte keines ihrer Angebote überzeugen.

Nun hat sich im April 2026 ein Unternehmen bei der Ortsgemeinde gemeldet, das sich mit der Eigentümerin einer Potenzialfläche über den Bau einer PV-Anlage einigen konnte. Der Betreiber hat dem Dorf einen jährlichen Auszahlungsbetrag in Höhe von etwa 20.000 Euro in Aussicht gestellt, falls die Anlage gebaut würde. Dafür müsste zuvor der Flächennutzungsplan geändert und ein Bebauungsplan erstellt werden. Hierüber hatten die Räte zu entscheiden.

Aktuelles Angebot noch ungünstiger als vorherige

Markus Lunk (CDU) erinnerte an die Gespräche mit den Projektierern zuvor. „Im Ergebnis war es nach meiner Erkenntnis so, dass sich die Begeisterung bei uns halbwegs in Grenzen gehalten hat. Jetzt haben wir eine Beschlussvorlage auf dem Tisch liegen, die wesentlich ungünstiger ist. Wir werden hier relativ schwach partizipieren. Deswegen sind wir der Meinung, dass wir hier keine weiteren Maßnahmen treffen sollten.“ Ernst Klein (SPD) stimmte, wie die Wählergruppe Schmidt, seinem Vorredner zu. „Dazu verschwindet jede Menge Ackerland“, beklagte Klein.

Einen weiteren Hinderungsgrund für die Erlaubnis nannte Ortsbürgermeister Paul Sefrin: „Wenn überhaupt, dann hatten wir ein Geschäftsmodell angestrebt, das eben nicht nur die EEG-Umlage beinhaltet. Die Ortsgemeinde wäre für die Grundstückseigentümer gerne als Generalverpächter aufgetreten. In privaten Händen wäre dieses Geschäftsmodell schwerlich umzusetzen.“

Beigeordneter: „Ich brauche das nicht“

Beigeordneter Thorsten Jung merkte an, dass es nach wie vor keine Referenzgemeinde gebe, die solch ein Projekt umgesetzt hat, die die Räte mal in Augenschein nehmen könnten. „ Ich habe mir mal die Mühe gemacht, von Landstuhl bis Zweibrücken sämtliche Bürgermeister durchzutelefonieren. Keiner hat das toll gefunden, dass Freiflächenphotovoltaik in seinen Ort kommt. Warum dann in Bechhofen? Wir sollen unsere ganze Landschaft verschandeln, die schon wegen der vielen Biogasanlagen hier knapp ist? Ich brauche das nicht.“ Der Ortsgemeinderat lehnte das Bebauungsplanverfahren einstimmig ab.