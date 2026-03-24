Nachdem sich in St. Ingbert ein 2-jähriger Junge im Auto seiner Mutter eingeschlossen hat, ist die Feuerwehr zu einer Rettungsmission angerückt. Wie Wehrsprecher Florian Jung berichtet, hat der 2-Jährige am Montagmittag auf dem Rücksitz mit dem Autoschlüssel gespielt, als der Wagen auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts stand. Dabei habe er das Auto zugeschlossen. Seine Mama war nicht im Auto; auch die Polizei habe die Türen nicht öffnen können. Feuerwehrleute mussten anrücken, die mit Spezialwerkzeug die Türen „innerhalb weniger Minuten“ öffnen konnten. Die Mutter habe ihren Sohn unverletzt in die Arme schließen können. „Von der Rettungsaktion selbst bekam der Junge nichts mit. Aufgrund der Aufregung war er eingeschlafen und wurde erst in den Armen der Mutter wieder wach“, sagt Jung. Der Rettungsdienst begutachtete den Jungen und gab Entwarnung. Nach diesem Schreck schenkten ihm die Feuerwehrleute noch ein Plüschtier des Feuerwehr-Drachen Grisu.