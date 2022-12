Am Donnerstagabend kurz vor Mitternacht kam es in einer Gaststätte in der Innenstadt von Blieskastel zu einem Streit zwischen mehreren Personen, wie die Polizei berichtet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es zunächst zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 41 Jahre alten Mann sowie einer 32-jährigen Frau. Im Zuge dieser Auseinandersetzung schritt ein 19-jähriger Heranwachsender ein, um der Frau zu helfen. Der 41-jährige traktierte nun den 19-jährigen, sodass dieser zu Boden fiel. In der Folge kam es, nach derzeitigen Erkenntnissen, zu einem Handgemenge zwischen zwei weiteren derzeit nicht bekannten Personen und dem 41-jährigen.

Der 41 Jahre alte Mann sowie die 32-jährige Frau wurden leicht verletzt. Der 19-jährige Heranwachsende wurde schwer verletzt und musste im Krankenhaus bleiben. Die Polizei hat mehrere Strafverfahren eingeleitet. Nähre Angaben zu den Verletzungen machte sie nicht.

Zur Aufklärung des Sachverhalts sucht die Polizeiinspektion Homburg Zeugen. Hinweise nimmt sie unter der Telefonnummer 06841/1060 entgegen.