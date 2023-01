Am Dienstagabend wurde ein 19-Jähriger in St. Ingbert tot aufgefunden. Er kehrte nicht von seiner Mittagspause an seinen Arbeitsplatz zurück.

Frank Bredel

Der 19-Jährige wurde seit seiner Mittagspause seit mehreren Stunden vermisst. Seine Arbeitskollegen starteten daraufhin eine Suchaktion rund um das Gelände der Firma. Gegen 17.50 fanden sie ihn am Ufer eines Regenwasserrückhaltebeckens im Bereich der Gehnbachstraße. Sie alarmieren den Rettungsdienst; Rettungswagen und Notarzt rücken zum Einsatzort aus. Auch die Freiwillige Feuerwehr St. Ingbert war mit mehreren Fahrzeugen aus dem Löschbezirk Mitte vor Ort.

Sprecher Florian Jung erklärte dazu: „Auch der Löschbezirk Rohrbach, der über ein zusätzliches Boot verfügt, sowie die Berufsfeuerwehr Saarbrücken mit ihrer Tauchergruppe waren auf dem Weg zur Einsatzstelle.“ Der 19-Jährige war aber zu diesem Zeitpunkt bereits tot. Einsatzkräfte der Feuerwehr unterstützen die Polizei mit einer Schleifkorbtrage bei der Bergung des Leichnams.

Neben mehreren Streifenwagen der St. Ingberter Polizei ist auch der Saarbrücker Kriminaldauerdienst in die Ermittlungen eingebunden. Wie der 19-Jährige ums Leben gekommen ist, ist noch unklar. Ein Fremdverschulden wird nach aktuellem Stand der Ermittlungen ausgeschlossen. Der Rettungsdienst betreute die geschockten Arbeitskollegen. Bestatter transportierten den Leichnam ab, gegen 20.30 Uhr war der Einsatz beendet.