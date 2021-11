Das Gesundheitsamt des Kreises meldete am Dienstagmittag, 23. November, 187 weitere Corona-Neuinfektionen in der Südwestpfalz. Weiterhin gilt für den Landkreis sowie für die Städte Zweibrücken und Pirmasens die Warnstufe 2. In der Stadt Zweibrücken sind 15 neue Covid-Fälle hinzugekommen, darunter bei einer Schülerin am Hofenfels-Gymnasium. Damit gelten in der Stadt Zweibrücken aktuell 151 Personen als corona-positiv. In der Verbandsgemeinde (VG) Zweibrücken-Land hat sich die Zahl der Betroffenen um 18 auf nunmehr 102 erhöht. Darunter ist eine Schülerin an der Grundschule Contwig. In der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben stieg die aktuelle Fallzahl um fünf auf 84 an, in Pirmasens um 13 auf 148 und in der VG Rodalben um zehn auf 93. Insgesamt wurden bis Dienstag 7008 Südwestpfälzer positiv auf das Virus getestet. 165 Menschen sind mit einer Corona-Infektion verstorben.