Eine 53-jährige hat am Samstag in der Zweibrücker Innenstadt für einen Schaden im fünfstelligen Bereich gesorgt. Die Frau fuhr mit ihrem schwarzen VW Polo in der Von-Rosen-Straße in Richtung Fruchtmarktstraße. In Höhe der Von-Rosen-Straße 13 streifte sie zwei parkende Autos. Die Frau flüchtete und konnte auf dem Parkplatz des Netto-Marktes in der Quebecstraße gestellt werden. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass sie betrunken war. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,86 Promille. Eine wurde Blutprobe entnommen, der Führerschein beschlagnahmt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 10.000 Euro. Die Polizeiinspektion Zweibrücken sucht Zeugen oder weitere Geschädigte des Unfalls unter 06332/9760 oder pizweibruecken@polizei.rlp.de.