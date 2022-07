Bei einem Verkehrsunfall am frühen Donnerstagmorgen gegen 2.25 Uhr wurde im saarländischen Dillingen ein 18-jähriger Motorradfahrer aus Saarlouis so schwer verletzt, dass er Stunden später im Saarbrücker Winterberg-Klinikum starb. Laut Polizei war der 18-Jährige mit seiner Kawasaki in einer langgezogenen Rechtskurve in der Berliner Straße nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Polizisten leisteten Erste Hilfe; der Rettungsdienst konnte den jungen Mann zunächst stabilisieren. Später erlag er jedoch seinen schweren Verletzungen. Das Motorrad wurde total beschädigt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.