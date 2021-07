Von den A-Junioren des FC 08 Homburg wechselt der 18-jährige Colin Brödel an die Dicke Eiche zur SG Rieschweiler und verstärkt dort die Verbandsliga-Mannschaft. Brödel, der in Rodalben wohnt, ist als linker Außenverteidiger und im linken Mittelfeld einsetzbar.

Das Testspiel des Bezirksliga-Teams gegen Palatia Contwig steigt am Freitag, 30. Juli, um 19 Uhr nicht in Rieschweiler, sondern in Contwig. Das Testspiel der SGR-Zweiten am Sonntag, 8. August, gegen den SV Martinshöhe fällt aus, weil der SVM im Kreispokal im Einsatz ist.