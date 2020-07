Bei einer Verkehrskontrolle in der Post- und Hofenfelsstraße fielen der Polizei zwischen 9 und 13 Uhr am Dienstagmorgen 18 Verstöße gegen Verkehrsregeln auf. Zwölf Autofahrer seien nicht angeschnallt gewesen und deshalb kostenpflichtig verwarnt worden, informierte die Polizei. Zwei weitere Autofahrer erhielten ein Bußgeld, weil jeweils ein Kind in ihrem Auto ohne Kindersitz und nicht angeschnallt mitfuhr. Außerdem wurde ein Autofahrer erwischt, der während der Fahrt sein Handy benutzte. Bei drei weiteren Autofahrern fehlten die notwendigen Papiere und Warnwesten, weshalb Mängelberichte geschrieben wurden.