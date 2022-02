In Neunkirchen-Wellesweiler wurde ein 17-Jähriger am Samstagabend, 5. Februar, von einem Auto schwer verletzt. Er soll unvermittelt auf die Bürgermeister-Regitz-Straße gelaufen sein, ohne auf den Verkehr zu achten. Wie die Polizei berichtet, hatte die 52-jährige Autofahrerin noch eine Vollbremsung vollführt. Trotzdem habe sie den Jungen angefahren. Der 17-Jährige wurde beim Zusammenprall schwer verletzt und musste in ein nahes Krankenhaus gebracht werden. Laut Polizei hatte der 17-Jährige unter alkoholischer Beeinflussung gestanden.