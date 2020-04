Die Zweibrücker Polizei hat am Wochenende eine kuriose Geschichte vom Freitag gemeldet. Nachdem ein Zeuge einen Unfall in der Landauer Straße gemeldet hatte, fanden Polizeibeamte am Ort des Geschehens nur den Unfallwagen vor, der an eine Hauswand geprallt war. Die Insassen hatten sich zu Fuß davon gemacht. Noch während der Ermittlungen traf laut Polizei ein Insasse bei der Inspektion ein und meldete den Unfall. Die Beamten forderten ihn auf, mit den anderen Insassen zur Unfallstelle zu kommen. Bei der Klärung des Sachverhalts stellte sich heraus, dass eine 17-Jährige Zweibrückerin das Auto auf Anraten des Fahrzeughalters steuerte und beim Ausparken den Unfall verursacht hatte. Schaden: etwa 3200 Euro. Da die 17-Jährige keinen Führerschein besitzt, sieht sie sich demnächst einem Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegenüber. Auch den Fahrzeughalter erwartet eine Anzeige.