Gut anderthalb Jahre – vom Frühjahr 2019 bis zum Herbst 2020 – mussten die Anwohner des Etzelwegs den Umleitungsverkehr wegen des Kreiselbaus am Nagelwerk ertragen. In diesem Jahr werden sie für wenige Wochen noch einmal belastet, wenn der Etzelweg erneuert wird.

Der komplette Umleitungsverkehr aus Mittelbach in Richtung Zweibrücken und umgekehrt wurde während der Bauarbeiten am Kreisel über den Etzelweg geleitet – auch der Schwerlastverkehr. Dadurch hat die stark beanspruchte Straße erheblich gelitten. Viele Anwohner klagten in den vergangenen Jahren zudem über Erschütterungen, die in ihren Häusern zu spüren waren, wenn Busse und Lastwagen vorbeifuhren. Der Bund und das Land werden sich nun an den Sanierungskosten des Etzelwegs beteiligen. Wie die Stadtverwaltung auf Anfrage mitteilt, wird derzeit eine Vereinbarung zwischen den Beteiligten ausgearbeitet.

Der Etzelweg, eine der längsten Straßen in Zweibrücken, wird eine neue Fahrbahndecke erhalten – zumindest auf einer Strecke von 1650 Metern zwischen der Schlachthofstraße und der Einmündung in die Straße nach Mittelbach. Der Unterbau der Straße sei noch in Ordnung, hatte UBZ-Chef Werner Boßlet im Juli 2020 versichert. Deshalb reiche es, wenn der obere Belag abgefräst und neu asphaltiert wird.

Im vergangenen Jahr wurde darüber nachgedacht, ob der Etzelweg während der Bauzeit abschnittsweise gesperrt wird. Da die Arbeiten erst für den Sommer diesen Jahres vorgesehen sind, bleibt noch etwas Zeit, die Planung zu konkretisieren. Für die neue Straßendecke kalkuliert die Stadt mit einer Bauzeit von etwa drei Wochen, wenn das Wetter mitspielt.