Stand Montag haben 161 kriegsvertriebene Ukrainer eine Aufnahme in Zweibrücken gefunden. Über das Wochenende kamen erste Familien an, die keinen familiären Bezug haben oder bei Bekannten private Aufnahme fanden. Die Stadt hat nach Angaben der Verwaltung bislang für 18 Ukrainer fünf Wohnungen bereitgestellt. Wie berichtet, reagieren Stadt und städtische Wohnungsgesellschaft schnell auf die Situation, richten verfügbaren Wohnraum her. Das Sozialamt hatte vergangene Woche im Stadtrat berichtet, kurzfristig etwa 150 Menschen unterbringen zu können. Der Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes ist eingebunden.

Am Dienstag, 15. März, startet an der Volkshochschule der erste Deutschkurs für die ukrainischen Neuankömmlinge, ein „Willkommenskurs“. Dies sagt die Beigeordnete Christina Rauch auf Anfrage. Der Kurs ziele auf „das Ankommen in Deutschland, Deutschkenntnisse für Alltagssituationen und die allgemeine Kommunikation“ ab. Nach Erhalt der Zulassungsvoraussetzungen sei die Teilnahme an den Integrationskursen des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge möglich. Unterrichtet wird laut Rauch je zwei Stunden dienstag- und freitagvormittags. Dozentin Nataliya Leshchuk stammt selbst aus der Ukraine und lebt seit vielen Jahren in Zweibrücken. Zum Kurs anmelden kann man sich unter info@vhs-zweibruecken.de.