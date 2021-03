Die Landesregierung hat die Impftermine für 160 Personen im Impfzentrum Zweibrücken abgesagt. Der Grund: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat mitgeteilt, dass der Impfstoff von Astrazeneca vorläufig nicht verwendet werden darf. Von Dienstag, 12 Uhr, bis einschließlich Sonntag, 21. März, sollten 160 Frauen und Männer aus Zweibrücken und Umgebung eine Spritze mit Astrazeneca erhalten. Sie hatten alle schon einen Termin und waren eingeladen. Diese Termine sind nun abgesagt. Wer mit Astrazeneca geimpft werden sollte, soll nicht zum Impfzentrum kommen, sagt Matthias Freyler, der Leiter des Impfzentrums.

Die Impfungen mit Biontech werden indes ganz normal fortgesetzt. Bis einschließlich Sonntag will das Impfzentrum 320 Personen Biontech, den Impfstoff der Mainzer Professoren, spritzen. Freyler weist alle, die für diese Woche einen Impftermin erhalten haben, daraufhin, dass in der Einladung der Impfstoff steht. Wer eine Einladung für eine Impfung mit Biontech erhalten hat, soll kommen. Wer eine Einladung für eine Impfung mit Astrazeneca erhalten hat, soll nicht zum Termin kommen. Laut Freyler gibt es einen zweiten Anhaltspunkt. Da das Impfzentrum Zweibrücken bisher Biontech am Vormittag und Astrazeneca am Nachmittag verimpfte, können alle zur Impfung kommen, die einen Vormittagstermin haben. Wer einen Termin ab 12 Uhr in der Benachrichtigung stehen hat, kann nicht geimpft werden. Das gilt vorerst bis einschließlich Sonntag.