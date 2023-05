Erstmals während des Rechtsstreits um die 16 verkaufsoffenen Sonntage im Fashion Outlet Zweibrücken gibt es gute Nachrichten für den Kläger: Der Bundesgerichtshof deutet an, dass die Ausnahmegenehmigung rechtswidrig sein könnte. Was halten eigentlich die Zweibrücker von den vielen verkaufsoffenen Sonntagen im Outlet?

Von Thomas Füssler

Dass das Outlet an 16 Sonntagen im Jahr öffnet, hält Stefan Witt nicht für notwendig, „aber für die Arbeitsplätze und die Region ist das schon von Vorteil“, findet er. Es bringe Kaufkraft hierher, und die Region werde bekannter. „Die Leute gehen nach dem Einkauf vielleicht noch hier was essen.“ Für die Arbeitnehmer, die im Outlet angestellt sind, seien 16 Arbeitssonntage natürlich nicht positiv. Witt: „Dass die Sonntagsöffnungen mit dem Flughafen begründet werden, ist für mich Käse. Was für einen Flughafen haben wir denn? Das ist jetzt ein Landeplatz wie es ihn auf der Pottschütthöhe gibt“, meint der 54-jährige Kundendiensttechniker, der hin und wieder im Outlet einkauft, „wenn es etwas Passendes in meiner Größe gibt“.

Wenn Gabriele Ruppert aus dem französischen Epping Richtung Zweibrücken fährt, ist es nicht das Outlet, das sie lockt. Sie interessiert sich eher für das Geschehen in der Rosenstadt. „Ich finde die 16 verkaufsoffenen Sonntage im Outlet übertrieben. Man muss ja auch mal an die Mitarbeiter denken. Das ist absolut zu viel. Früher ist man doch auch an seine Sachen gekommen, die man gebraucht hat.“ Obwohl die 58-jährige Altenpflegerin immer am Outlet vorbeifährt, wenn sie Zweibrücken besucht, sei sie dort selten zum Einkauf. Sie nutze lieber das Angebot der Stadt, „für alles, was so anfällt“.

Albert Sutter ist anderer Meinung. Er findet die häufige Sonntagsöffnung nicht schlecht, „weil ich denke, dass dadurch Leute nach Zweibrücken kommen, und auch drum herum etwas passiert, an den Tankstellen, in den Eisdielen“. Das Outlet fördere den Bekanntheitsgrad der Stadt. Aber die Begründung für die 16 offenen Sonntage sei schlecht. „Weil es den Flughafen seit fast zehn Jahren nicht mehr gibt. Dementsprechend gibt es keine Kunden, die dort Bedarfssachen einkaufen könnten.“ Der 66-jährige Zweibrücker Elektroinstallateur ist „ganz selten Outletkunde. In meiner Größe gibt es da relativ wenig.“

Kirsten Wagner hat einst selbst im Outlet gearbeitet, zuletzt als Filialleiterin. Die Zweibrückerin hält gar nichts von der häufigen Sonntagsöffnung. „Ich habe schon selbst 16 Sonntage im Jahr dort gearbeitet. Irgendwann hat mein Mann gesagt: Jetzt reicht es. Es gibt auch noch Familie. Dann habe ich da aufgehört.“ 16 Sonntage seien nicht gerechtfertigt, vor allem wegen der Mitarbeiter. Sie seien die Leidtragenden. Einige würden dafür höher entlohnt als an Werktagen, einige aber auch nicht. Wagner: „Ich finde, Öffnungszeiten bis 19 Uhr und vier verkaufsoffene Sonntage im Outlet reichen. Ich gehe dort ganz wenig einkaufen. Ich unterstütze die Einzelhändler in der Stadt. Man hat hier eine kompetente Beratung. Im Outlet ist wesentlich mehr los, und wenn man jemanden braucht, muss man das Personal mittlerweile suchen“, erzählt die 54-Jährige, die in Zweibrücken bei Kind-Optik arbeitet.

„Für das Outlet sind 16 verkaufsoffene Sonntage gut, und ich persönlich finde das auch gut“, meint Frank Muth, der das Angebot selbst gar nicht wahrnimmt. „Unter der Woche arbeite ich auswärts. Ich bin nur am Wochenende daheim. Ich gehe sonntags nicht ins Outlet, weil es dann einfach zu voll ist“, sagt der 54-Jährige. Dass die häufigen Sonntagsöffnungen mit dem Flughafen begründet werden, hält der Koch für unglücklich. „Ich meine, dass schon damals nicht so viele Fluggäste ins Outlet gegangen sind. Die Entfernung zum Flughafen ist zu weit. Da ist doch keiner noch mal schnell ins Outlet gelaufen, um einzukaufen.“

Franz Schmidt findet ebenfalls, dass man die aktuelle Regelung zur Sonntagsöffnung im Outlet beibehalten sollte. Er versteht nicht, weshalb Steffen Jost dagegen klagt. Der Modehändler sei mit seinen Filialen in Grünstadt, Frankenthal, Landau, Worms und Bruchsal ohnehin nicht vom Outlet betroffen. Mit seiner Frau geht Schmidt häufig am Flughafen spazieren „dann laufen wir auch durch die Einkaufsmeile. Und wenn meine Frau was findet, nimmt sie sich was mit“, erzählt der 64-Jährige.