In der Nacht zu Dienstag wurden von bislang unbekannten Tätern in der Röntgenstraße, Robert-Koch-Straße und Billrothstraße bei acht Autos jeweils zwei Reifen platt gestochen. Der Schaden beläuft sich nach Polizeischätzung auf mehrere tausend Euro. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Zweibrücken unter Telefon 06332 9760 oder per E-Mail an pizweibruecken@polizei.rlp.de.