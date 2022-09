Am Montagabend gegen 19.50 Uhr wurde auf dem Schulhof des Helmholtz-Gymnasiums ein 16-Jähriger verprügelt und verletzt. Zwei Unbekannte näherten sich dem 16-Jährigen von hinten, als dieser zu Fuß auf dem Schulhof unterwegs war, kurz vor der Brücke, die zum Exe führt. Da der Jugendliche Kopfhörer trug, bemerkte er die Täter zunächst nicht. Ohne Vorwarnung packten die Täter den 16-Jährigen von hinten und schlugen ihm mit der Faust ins Gesicht. Dabei erlitt er eine Nasenprellung, eine geschwollene Lippe und eine Rötung am Auge. Die beiden Täter – vom Opfer auf 15 bis 17 Jahre alt geschätzt – entkamen unerkannt. Sie sprachen Deutsch und hatten ein europäisches/deutsches Aussehen. Aufgrund der Dämmerung und der kurzen Dauer des Angriffs konnte der 16-Jährige keine nähere Beschreibung abgeben. Er vermutet, dass er von den Angreifern verwechselt wurde, da diese zu ihm sagten, er solle die Finger von einem Mädchen lassen. Sie nannten den Vornamen des Mädchens, den der 16-Jährige sich aber in der Aufregung nicht merken konnte. Der Name soll mit „I“ beginnen. Einen Bezug zu einem Mädchen, dessen Vorname mit „I“ beginnt, hat der 16-Jährige nach eigenen Angaben nicht. Das teilt die Polizei mit, die Zeugen der gefährlichen Körperverletzung sucht. Sie können sich an die Telefonnummer 06332 9760 oder E-Mail pizweibruecken@polizei.rlp.de wenden.