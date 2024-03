Am Samstagmorgen ist ein Jugendlicher, der bei einem Unfall am 9. März verletzt wurde, gestorben. Wie die Polizei berichtet, erlag der 16-Jährige nach einer Woche im Koma seinen Verletzungen und starb im Krankenhaus. Der andere 16-Jährige, mit dem er auf einem E-Roller unterwegs war, sei inzwischen wieder gesund. Bei dem Unfall am 9. März war ein 30-jähriger Autofahrer auf Höhe der Esso-Tankstelle in der Kuchenbergstraße in den Gegenverkehr geraten und war frontal mit dem E-Roller zusammengestoßen. Der Autofahrer war vom Unfallort geflüchtet, die Polizei konnte ihn später fassen. Ein Sachverständiger soll den Unfallhergang klären.