Bei einem 82-Jährigen hat sich wohl das schlechte Gewissen gemeldet, nachdem er am Zweibrücker Fashion-Outlet einen Unfall gebaut hat. Der Senior hatte auf dem Parkplatz des Outlet in einer Rechtskurve die Kontrolle über seinen BMW verloren und stieß gegen zwei nebeneinander geparkte Autos. Durch die Wucht schob er die Autos nicht nur gegeneinander, sondern auch von ihren Stellplätzen herunter. Die Polizei vermutet, dass der Mann von den Pedalen seines Wagens abgerutscht ist. Der Mann flüchtete, am Unfallort blieb aber das vordere Kennzeichen seines Autos zurück. An den beiden geparkten Fahrzeugen entstand insgesamt Sachschaden von rund 11.000 Euro, am BMW des Senior nochmals 5000 Euro. Gegen den Senior wurde ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle eingeleitet. Ob er angesichts des hohen Schadens trotz seiner Rückkehr an die Unfallstelle – ungefähr eine Stunde nach dem Unfall – von einer Strafmilderung profitieren kann, wird die Staatsanwaltschaft prüfen. Das Strafgesetzbuch sieht vor, bei kleineren Parkremplern die Strafe zu mildern oder sogar von Strafe absehen, wenn der Verursacher sich innerhalb von vierundzwanzig Stunden nach einem Unfall nachträglich meldet. Die Höhe des Schadens spielt dabei eine erhebliche Rolle.