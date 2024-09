Ein renommiertes Forschungsinstitut aus Niedersachsen kommt in einer Studie zu dem Schluss, dass in Zweibrücken bis 2028 jährlich 100 neue Wohnungen gebaut werden müssen. Unter anderem gelte es, viele abgewohnte Unterkünfte in alten Häusern zu ersetzen. Auf Anfrage erklärt die Stadtverwaltung, was sie zu dieser Analyse sagt.

