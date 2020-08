Eine 15 Jahre alte Radfahrerin ist am Sonntag von einem kleinen weißen Hund gebissen worden. Laut Polizeibericht war das Mädchen gegen 21 Uhr auf dem Feldweg zum Mühltalerhof unterwegs, als ihm ein älteres Paar im Alter von 60 bis 70 Jahren entgegenkam – die blonde Frau trug ein Blümchenkleid und nannte ihren Begleiter „Hans“ oder „Heinz“. Das Paar hatte drei kleine weiße Hunde dabei. Einer der Vierbeiner habe zu bellen begonnen, als sich das Mädchen mit dem Rad näherte, so die Polizei. Aus diesem Grund sei die 15-Jährige vom Rad abgestiegen, um an dem Paar langsam vorbeizugehen. Der zuvor bellende Hund, er soll als einziger angeleint gewesen sein, biss das Mädchen unvermittelt ins Schienbein. Folge des Hundebisses: eine zwei Zentimeter lange Fleischwunde. Der Hundebesitzer gab der Gebissenen ein Papiertaschentuch, um die Wunde zu versorgen. Außerdem bot er ihr Geld als Entschädigung an, teilte die Polizei weiter mit. Als der Hundebesitzer bemerkte, dass er keinen Geldbeutel bei sich trug, gingen er und seine Begleiterin weiter in Richtung Zweibrücken-Ixheim, ohne sich um die 15-Jährige zu kümmern. Hinweise auf die Hundebesitzer nimmt die Zweibrücker Polizei entgegen, Telefon 06332/9760.