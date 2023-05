Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Joshua Neckenig (15) war der erste Teilnehmer bei „The Voice Kids“, der bei den Blind Auditions zum Gesang Schlagzeug spielte. Und er baute er ein achttaktiges Schlagzeugsolo in seinen Song „Open Your Eyes“ von den Guano Apes, ein. Am Samstag geht der Neunkircher in seine ersten Battle.

Wer Rockmusik liebt und bei der Blind Audition von Joshua Neckenig keine Gänsehaut bekommt, dem ist kaum zu helfen. „Open Your Eyes“ ist ein unsterbliches Stück deutsche Party-Rockmusik.