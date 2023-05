Von Patrick Göbel

In der Homburger Innenstadt hat ein 15-Jähriger einen Jugendlichen mit einem Messer bedroht. Der 15-Jährige habe das Messer gezückt und „hielt es drohend in Richtung des Geschädigten“, berichtet die Homburger Polizei. Verletzt wurde laut Polizei niemand; der Jugendliche habe das Messer im Anschluss weggeworfen. Der Vorfall ereignete sich am Samstag gegen 18.10 Uhr zwischen der Talpassage und der Uhlandstraße. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können. Wer etwas bemerkt hat, wird gebeten, sich bei der Homburger Polizei unter der Telefonnummer 06841 1060 zu melden.