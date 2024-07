Eine 15-Jährige wurde bei einem Autounfall vergangenen Donnerstag in Neunkirchen schwer verletzt, drei weitere Insassen leicht verletzt. Vom Unfallverursacher fehlt jede Spur.

Passiert ist der Unfall laut Bericht der Neunkircher Polizei bereits am 23. Juli gegen 20.50 Uhr in der Neunkircher Bahnhofstraße. Eine 21-jährige Autofahrerin saß dabei mit vier weiteren Insassen in einem grauen Mazda und fuhr in Richtung Wiebelskirchen. Am Anfang der Konrad-Adenauer-Brücke setze laut Polizei dann plötzlich ein Auto zum Überholen an. Dabei kam der bislang unbekannte Wagen dem Mazda der 21-Jährigen so nahe, dass die Fahrerin nach rechts ausweichen musste. Beim Fahrmanöver kam die junge Fahrerin von der Straße ab, verlor die Kontrolle über ihren Wagen, rammte eine Straßenlaterne und kam schließlich auf einer Bushaltespur zum Stehen. Beim Rammen der Laterne lösten laut Polizei die Airbags des Mazdas aus. Der Unfallverursacher machte sich indes aus dem Staub. Durch den Unfall wurden vier der fünf Insassen des Mazdas verletzt. Während die drei Mitfahrer im Alter von zehn, 21 und 46 Jahren mit leichten Verletzungen davonkamen, wurde die 15-jährige Mitfahrerin schwer verletzt. Die Neunkircher Polizei sucht Zeugen, Telefon 06821 2030.